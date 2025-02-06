Ученица Тутберидзе Базылюк рассказала о последствиях травмы

Фигуристка Маргарита Базылюк после короткой программы на первенстве России в Саранске, рассказала о последствиях своей травмы. За своё выступление спортсменка получила 74, 35 балла.

«У меня была небольшая травма, и я хотела поехать в короткой без тройного акселя. Потом Этери Георгиевна [Тутберидзе] приехала с чемпионата Европы, где она была с Никой Егадзе, и сказала: «Ты же его умеешь прыгать, почему ты его не будешь прыгать?» Она говорит — прыгай. Я отвечаю — хорошо. Вот сюда приехала, слава богу прыгнула.

Тренировки не пропускала, только немного снизили нагрузки. Стараюсь сейчас больше работать на полу, чтобы переносить это на лёд. Работать над хореографией, закачиваться, больше времени уделять времени ногам, спине, чтобы в будущем меня это уже не беспокоило.

Настроение было хорошее, пыталась зарядиться от судей, от зрителей. Кайфовала. Стабильность акселя? На тренировках чаще в произвольной получался в прогоне, чем в короткой», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.