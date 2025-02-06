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Академия Плющенко объяснила, почему просит 19,5 млн рублей на постановку шоу

Академия Плющенко объяснила, почему просит 19,5 млн рублей на постановку шоу
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Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко запросила грант у государства в размере 19,5 млн рублей на постановку ледового шоу «Спящая красавица». Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 168 564 500,00 рублей.

«Наша основная задача — защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. В том числе через культуру и спорт т. к. русская культура и русское искусство — один из оплотов семьи, её базис, её опора.

Наша добрая сказка «Спящая красавица» возвращает зрителей к теме детства, чудес и волшебства — когда-то нам читали её наши родители, а сегодня у нас, взрослых, есть удивительная возможность оживить её героев уже для наших детей и продлить нить, связующую многие и многие поколения.

Образы героев сказок усиливаются через такие качества, как мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, своё Отечество ценой собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя!

События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину», — говорится в обосновании заявки на грант.

Отметим, что в этот раз заявителем является общество с ограниченной ответственностью «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». При этом все предыдущие заявки на гранты ледовых шоу подавал сам Евгений Плющенко.

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