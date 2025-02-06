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Плющенко — о соперничестве Костылевой и Базылюк: соревнуемся сами с собой

Плющенко — о соперничестве Костылевой и Базылюк: соревнуемся сами с собой
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко, работающий с фигуристкой Еленой Костылевой, ответил на вопрос о соперничестве его спортсменки с ученицей Этери Тутберидзе Маргаритой Базылюк. По итогам короткой программы на первенстве России среди юниоров Костылева обходит Базылюк на 0,22 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Мы соревнуемся сами с собой. Спасибо большое», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Елена Костылева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Она набрала 74.57 балла и пока является промежуточным лидером.

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