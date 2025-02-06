Плющенко — о соперничестве Костылевой и Базылюк: соревнуемся сами с собой

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко, работающий с фигуристкой Еленой Костылевой, ответил на вопрос о соперничестве его спортсменки с ученицей Этери Тутберидзе Маргаритой Базылюк. По итогам короткой программы на первенстве России среди юниоров Костылева обходит Базылюк на 0,22 балла.

«Мы соревнуемся сами с собой. Спасибо большое», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Елена Костылева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Она набрала 74.57 балла и пока является промежуточным лидером.