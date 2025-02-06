Ученица Плющенко Костылева прокомментировала работу над тройным акселем

Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Елена Костылева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Костылева набрала 74.57 балла и пока является промежуточным лидером.

«Это моё дебютное Первенство России, очень довольна тем, как оно получилось. Готовилась спокойно, я на тренировках делала всё, настраивала себя так, что раз я на тренировках чисто катаю, значит — на соревнованиях должна так же откатать.

Сделала тройной аксель, готовили к Первенству, сомнений не было, прыгать или нет. Сначала в произвольной прыжок нарабатывала, потом подумали, в произвольной получается — почему бы и в короткую его не вставить?» — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.