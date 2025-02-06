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Ученица Плющенко Костылева прокомментировала работу над тройным акселем

Ученица Плющенко Костылева прокомментировала работу над тройным акселем
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Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Елена Костылева прокомментировала своё выступление в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Костылева набрала 74.57 балла и пока является промежуточным лидером.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Это моё дебютное Первенство России, очень довольна тем, как оно получилось. Готовилась спокойно, я на тренировках делала всё, настраивала себя так, что раз я на тренировках чисто катаю, значит — на соревнованиях должна так же откатать.

Сделала тройной аксель, готовили к Первенству, сомнений не было, прыгать или нет. Сначала в произвольной прыжок нарабатывала, потом подумали, в произвольной получается — почему бы и в короткую его не вставить?» — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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