Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова высказалась о возможности перехода во взрослые

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала прокат короткой программы на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Спортсменка набрала за прокат 73,25 балла и занимает промежуточное третье место.

«Эмоции очень разные. И положительные есть, и отрицательные. Знаю свои какие-то моменты, которые должны были чуть по-другому, наверное, пройти. Но я очень рада, что нахожусь вообще на этом празднике фигурного катания, и рада показать себя. Скрываю эмоции? Возможно, и так. Немного сдерживаюсь, поскольку ответственный старт, было много чего сделано за этот месяц в подготовке, и очень хочу показать, что я умею на льду. В моей короткой программе появилась душа. Катала с душой.

Тройной аксель решили пока не делать, его нужно накатывать. А в моём случае это занимает очень много времени. И решили всё-таки в первый раз пробовать его не на Первенстве России. Последнее Первенство России для меня? Кто знает. Я не могу пока сказать. Сложно судить, зависит от результата или нет, никогда не думала о таком. Сейчас надо о прокатах думать, а потом посмотрим, как всё сложится дальше», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Двоеглазова выступает на юниорском Первенстве страны в третий раз в карьере.