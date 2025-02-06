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Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова высказалась о возможности перехода во взрослые

Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова высказалась о возможности перехода во взрослые
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Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала прокат короткой программы на Первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске. Спортсменка набрала за прокат 73,25 балла и занимает промежуточное третье место.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Эмоции очень разные. И положительные есть, и отрицательные. Знаю свои какие-то моменты, которые должны были чуть по-другому, наверное, пройти. Но я очень рада, что нахожусь вообще на этом празднике фигурного катания, и рада показать себя. Скрываю эмоции? Возможно, и так. Немного сдерживаюсь, поскольку ответственный старт, было много чего сделано за этот месяц в подготовке, и очень хочу показать, что я умею на льду. В моей короткой программе появилась душа. Катала с душой.

Тройной аксель решили пока не делать, его нужно накатывать. А в моём случае это занимает очень много времени. И решили всё-таки в первый раз пробовать его не на Первенстве России. Последнее Первенство России для меня? Кто знает. Я не могу пока сказать. Сложно судить, зависит от результата или нет, никогда не думала о таком. Сейчас надо о прокатах думать, а потом посмотрим, как всё сложится дальше», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Двоеглазова выступает на юниорском Первенстве страны в третий раз в карьере.

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