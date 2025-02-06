Фигуристка Принёва рассказала, какое слово выучила на эрзянском языке

Фигуристка Алёна Принёва прокомментировала своё выступление на Первенстве России среди юниоров в Саранске в короткой программе. Спортсменка набрала за прокат 70,54 балла.

«Можно было чуть-чуть лучше откатать, будем дальше ещё работать, готовиться к финалу Гран-при. Немножко было спокойнее сейчас, в прошлом году набиралась опыта, в этом году нужно хорошо выступать. Немножко каскад не понравился, выход из второго вращения. А так в принципе более-менее себя удалось показать.

Сложно сказать, что поменялось во мне за год, но, кажется, я стала чуточку спокойнее ко всему относиться, легче собираться на соревнования. В этом сезоне я поняла, что не стоит так относиться эмоционально к каждому прокату, к каждому соревнованию, только усугублять ситуацию может это волнение.

Слова на эрзянском? Шумбрат (здравствуйте. – Прим. «Чемпионата»), везде слышу шумбрат – два дня уже все говорят, два дня слышу эти песни. Вообще мне тут очень нравится, в Саранске очень уютно и гостеприимно», – передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первенство России проходит в столице Мордовии Саранске в девятый раз в XXI веке.