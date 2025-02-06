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Фигуристка Принёва рассказала, какое слово выучила на эрзянском языке

Фигуристка Принёва рассказала, какое слово выучила на эрзянском языке
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Фигуристка Алёна Принёва прокомментировала своё выступление на Первенстве России среди юниоров в Саранске в короткой программе. Спортсменка набрала за прокат 70,54 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Можно было чуть-чуть лучше откатать, будем дальше ещё работать, готовиться к финалу Гран-при. Немножко было спокойнее сейчас, в прошлом году набиралась опыта, в этом году нужно хорошо выступать. Немножко каскад не понравился, выход из второго вращения. А так в принципе более-менее себя удалось показать.

Сложно сказать, что поменялось во мне за год, но, кажется, я стала чуточку спокойнее ко всему относиться, легче собираться на соревнования. В этом сезоне я поняла, что не стоит так относиться эмоционально к каждому прокату, к каждому соревнованию, только усугублять ситуацию может это волнение.

Слова на эрзянском? Шумбрат (здравствуйте. – Прим. «Чемпионата»), везде слышу шумбрат – два дня уже все говорят, два дня слышу эти песни. Вообще мне тут очень нравится, в Саранске очень уютно и гостеприимно», – передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Первенство России проходит в столице Мордовии Саранске в девятый раз в XXI веке.

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