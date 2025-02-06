Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском Первенстве России, Базылюк — 2-я

Фигуристка Елена Костылева захватила лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в короткой программе. За свой прокат она набрала 74,57 балла.

Второе место занимает Маргарита Бызылюк с результатом 74,35 балла. Тройку сильнейших замыкает Алиса Двоеглазова (73,25).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Короткая программа, девушки: