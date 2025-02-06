Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском Первенстве России, Базылюк — 2-я
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Фигуристка Елена Костылева захватила лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в короткой программе. За свой прокат она набрала 74,57 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25
Второе место занимает Маргарита Бызылюк с результатом 74,35 балла. Тройку сильнейших замыкает Алиса Двоеглазова (73,25).
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Короткая программа, девушки:
- Елены Костылева (Московская область) — 74,57 балла
- Маргарита Базылюк (Москва) — 74,35
- Алиса Двоеглазова (Москва) — 73,25
- София Дзепка (Москва) — 72,98
- Елизавета Андреева (Москва) — 71,25
- Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 70,64
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