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Фигуристка Петрова из группы Мишина рассказала о работе над короткой программой

Фигуристка Петрова из группы Мишина рассказала о работе над короткой программой
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Фигуристка Агата Петрова, которая тренируется в группе Алексея Мишина, прокомментировала своё выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске в короткой программе. Спортсменка набрала за прокат 70,64 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Эмоции больше положительные, потому что в принципе по ощущениям у меня всё прекрасно. Прокат удался. Может быть, где-то можно было ещё скорость набрать, чуть-чуть выезд сделать получше, дотянуть ручку, ножку. Но это так, маленькие моменты. В целом прокат я бы оценила на 85%. 100% в любом случае сложно сделать, но точно можно было лучше.

К соревнованиям готова. Главное — побеждать свой страх, убирать нервозность и катать так, как я могу. Не раз это делала. Задача была показать, что умею, по физической подготовке, в принципе, тренеры говорят, что я готова, и я очень хорошо понимаю, что всё умею. Поменяли стиль в короткой, и это было оправдано. Это самая сложная программа, когда есть время — всегда работаем, убираем недочёты. Даже не в прыжковых моментах, а во второй оценке.

Мне тяжело, но видно, что программа улучшилась, если сравнивать с контрольными прокатами. Надо пробовать всё, есть очень много стилей, которые я ещё не пробовала. Можно менять позицию, думаю, может, в следующем сезоне тоже будет что-то интересное», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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