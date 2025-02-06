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Фигуристка Дзепка рассказала, как её мотивировала победа на Русско-китайских играх

Фигуристка Дзепка рассказала, как её мотивировала победа на Русско-китайских играх
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Фигуристка София Дзепка прокомментировала своё выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске в короткой программе. Спортсменка набрала за прокат 72,98 балла и занимает четвёртое место после первого дня соревнований.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2025, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
74.57
2
Маргарита Базылюк
Москва
74.35
3
Алиса Двоеглазова
Москва
73.25

«Короткая программа для меня получилась более волнующей, чем обычно. В связи с этим, по моим личным ощущениям, я немножко подсмазала первый элемент. Также интересно было посмотреть протокол, узнать уровни в непрыжковых элементах. И, естественно, сделать какие-то логические выводы, узнать, над чем мне нужно больше работать.

Пока не могу сказать, что меня серьёзно что-то подвело. Была техническая ошибка, где-то, видимо, недоработала. Любая соревновательная практика даёт свои плоды. Мне обязательно нужно было провести какие-то соревнования, откатать программы в соревновательном режиме после новогодних каникул.

Все спортсмены стараются немножко потренироваться выступать перед главным стартом сезона, и Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством России, а победа на них стала мотивацией работать ещё больше», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российско-китайские игры прошли в Южно-Сахалинске в январе.

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