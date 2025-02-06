Фигуристка Дзепка рассказала, как её мотивировала победа на Русско-китайских играх

Фигуристка София Дзепка прокомментировала своё выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске в короткой программе. Спортсменка набрала за прокат 72,98 балла и занимает четвёртое место после первого дня соревнований.

«Короткая программа для меня получилась более волнующей, чем обычно. В связи с этим, по моим личным ощущениям, я немножко подсмазала первый элемент. Также интересно было посмотреть протокол, узнать уровни в непрыжковых элементах. И, естественно, сделать какие-то логические выводы, узнать, над чем мне нужно больше работать.

Пока не могу сказать, что меня серьёзно что-то подвело. Была техническая ошибка, где-то, видимо, недоработала. Любая соревновательная практика даёт свои плоды. Мне обязательно нужно было провести какие-то соревнования, откатать программы в соревновательном режиме после новогодних каникул.

Все спортсмены стараются немножко потренироваться выступать перед главным стартом сезона, и Российско-китайские игры стали хорошей тренировкой перед первенством России, а победа на них стала мотивацией работать ещё больше», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российско-китайские игры прошли в Южно-Сахалинске в январе.