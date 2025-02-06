Ученица Мишина Петрова — о хейте: всё читаю, но уже с пофигизмом, больше даже смеюсь

Фигуристка Агата Петрова, которая тренируется в группе Алексея Мишина, после проката короткой программы на Первенстве России среди юниоров в Саранске рассказала о реакции на негативные комментарии в интернете.

«Надо ещё дорабатывать не только в фигурном катании, но и в принципе как личность, как человек. Понимать, что всё можешь делать. Очень много загоняюсь по разным причинам, так что надо просто стараться быть спокойной и ко всему подходить с холодной головой. Читаю периодически комментарии.

В первый свой сезон очень на этот счёт переживала, спрашивала у старших, как на это всё реагировать. Мне сказали просто не читать, но любопытство всё равно берёт верх. Всё читаю, но теперь уже с пофигизмом. Больше даже смеюсь уже над ними, потому что я не знаю, кто это всё пишет. Не уверена, что они смогут это повторить. День отказа от мобильного телефона? Видимо, те кто мне пишет, об этом не знают. Значит, вечер будет без него.

Всегда нужно уметь собираться. На Российско-китайских играх было сложно, потому что была разница во времени, но я всё равно справилась. Не сказала бы, что была большая разница с нашими соревнованиями, в первую очередь — это соревнования. Опыт нарабатывается, морально и физически всё улучшается. Осталось теперь не расслабляться и собраться в произвольной программе. Сегодняшний день — это хорошо, но надо не забывать, что произвольная — это ещё тяжелее, и необходимо показать себя ещё лучше», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всемирный день отказа от использования мобильных телефонов ежегодно отмечается 6 февраля. Идею проведения Дня без мобильного телефона предложил французский журналист и литератор Фил Марсо в 2001 году.