«Я в этой программе — ловелас». Самохин рассказал о своём образе на Первенстве России

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсмены набрали за свой прокат 69,20 балла.

Елизавета Малеина: «Хотели больше образа показать. Причёску поменяла к этому старту, чтобы обновить немного свой имидж, чтобы больше эмоций было. Даже новое платье каждый год — это новые эмоции. Это помогает выступать. Экспериментировали вместе с тренерами над программой, подсказывали им, говорили своё мнение. Первенство России — один из главных стартов сезона. Огромное спасибо нашим тренерам за поддержку и терпение в трудную минуту. Это очень важно».

Матвей Самохин: «Я в программе — Элвис Пресли, а у него девушки были разные. Подошли к тренерам после проката. Сказали — не флагман, но в целом хороший прокат. Было волнение немножко. Не без мелких недочётов, но всё же это было неплохо. Я в этой программе ловелас, получается так.

Чем выше ступенька — тем больше требуется опыта. Невозможно сразу набраться опыта на 10 ступенек вперёд и спокойно шагать. Нет, с каждой ступенькой, с каждым стартом повышаешь для себя планку. Сначала поднимаешь её — потом до неё тянешься. В какой-то момент опыта нет-нет, да будет маловато», — передаёт слова Малеиной и Самохина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.