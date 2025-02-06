Фигуристка Пестова высказалась о планах в выходной день между короткой и произвольной

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на Первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсмены набрали 69,33 балла за прокат.

Сергей Лагутов: Много работали над скоростью, над рёбрами. Посмотрим потом в распечатках, что получилось, а что нет. У каждого дуэта всё индивидуально, но работать действительно надо очень много, чтобы показать результат, переносить это на соревновательный лёд. Привычнее, конечно, когда соревнования идут два дня подряд, но я думаю, мы справимся с этим выходным и достойно себя покажем.

Зоя Пестова: Хотелось показать прогресс в сравнении с первой половиной сезона. Недавно выступали в Москве, там тоже были хорошие прокаты, хотелось как раз сохранить и приумножить всё, что мы наработали. По ощущениям всё было неплохо. Тренировки и соревнования — это очень разная история. Казалось бы, в чём разница — тот же лёд, партнёр, но вот так. Эмоции и всё вокруг совсем другое.

Покатались в Новогорске, там был недельный совместный сбор с группой Алексея Горшкова, много работали. На произвольный настрой показать свои прокаты, не гонимся за местами. Мы выросли, но главное — показать работу, которую мы проделали. Завтра поболеем за ребят, у них будет интересная борьба в одиночном катании. Картинная галерея в выходной? Мы подумаем над этим, — передаёт слова Лагутова и Пестовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.