Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на юниорском Первенстве России
Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко захватили лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в ритм-танце. Они получили от судей 72,84.
Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 69,33. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,20).
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко (Москва) — 72,84
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) — 69,33
- Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) — 69,20
- Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва) — 67,27
- Мария Фефелова/Артём Валов (Московская область) — 66,33
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