Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на юниорском Первенстве России

Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко захватили лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в ритм-танце. Они получили от судей 72,84.

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 69,33. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,20).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Танцы на льду. Ритм-танец: