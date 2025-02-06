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Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на юниорском Первенстве России

Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на юниорском Первенстве России
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Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко захватили лидерство на Первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в ритм-танце. Они получили от судей 72,84.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2025, четверг. 19:45 МСК
Окончено

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 69,33. Тройку сильнейших замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,20).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко (Москва) — 72,84
  2. Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) — 69,33
  3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) — 69,20
  4. Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва) — 67,27
  5. Мария Фефелова/Артём Валов (Московская область) — 66,33
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