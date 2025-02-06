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Фигуристы Григорьева и Артющенко прокомментировали победу в ритм-танце в Саранске

Фигуристы Григорьева и Артющенко прокомментировали победу в ритм-танце в Саранске
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Фигуристы Варвара Григорьева и Евгений Артющенко прокомментировали свою победу в ритм-танце на Первенстве России среди юниоров в Саранске. Григорьева и Артющенко набрали за свой прокат 72,84 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2025, четверг. 19:45 МСК
Окончено

Варвара Григорьева: Подготовка шла хорошо, мы много работали над всем: чистотой, скоростью, второй оценкой. Мне кажется, сегодня получилось достаточно неплохо. Старались показать максимум и не подвести тренеров, себя.

Будем стараться показать то, что мы наработали в произвольном танце. Мы пропустили юниорский командный турнир из‑за болезни, а потом целенаправленно готовились к Первенству. Хотим сказать большое спасибо нашим тренерам.

Евгений Артющенко: Мне кажется, не всё получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше. Недочёты есть, — передаёт слова Григорьевой и Артющенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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