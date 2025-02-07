Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Саранске пройдёт второй день первенства России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2025, Саранск. 7 февраля (время — московское):

13:15. Юниоры, произвольная программа.

16:15. Девушки, короткая программа.

19:15. Спортивные пары, произвольная программа.

В 2024 году чемпионами первенства России по фигурному катанию среди юниоров стали Арсений Федотов и Маргарита Базылюк (среди одиночников), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (танцы на льду), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (спортивные пары).