Самарин, Лазарев и Федорченко примут участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

14 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится фестиваль «Влюблённые в фигурное катание». В ледовом шоу примут участие бронзовый призёр командного чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин, а также фигурист и хореограф-постановщик Артём Федорченко. К музыкальным хедлайнерам присоединится Сергей Лазарев.

Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы. Сюжетная линия шоу будет выстроена вокруг темы единства противоположностей. Артисты и спортсмены расскажут истории о том, какими могут быть встречи мужчины и женщины — от плавного движения друг к другу до остроугольной отталкивающей абстракции. Ледовое представление покажет полный спектр чувств, которые возникают между влюблёнными.

В этом году фестиваль удивит зрителей синергией живой музыки, стихов и фигурного катания. Известные и авторские поэтические произведения прозвучат в современном прочтении популярных чтецов: Евгения Горона с коллективом «Горон & Zinger» и Иланды Джикирбы. Кроме того, в этом амплуа выступят и известные артисты: исполнители главных ролей в сериале «Пищеблок» Пётр Натаров и Даниил Вершинин, а также актриса сериалов «Хрустальный» и «СуперИвановы» Мария Абрамова.