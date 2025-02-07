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Ученик Плющенко Сарновский рассказал об обещании для Александры Трусовой

Ученик Плющенко Сарновский рассказал об обещании для Александры Трусовой
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Фигурист Никита Сарновский, который тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировал своё выступление на первенстве России в Саранске. По итогам короткой программы Никита занял последнее место, по сумме прокатов фигурист набрал 208,78 балла.

«Вчера я весь вечер хотел понять, что случилось во время короткой программы, потому что шестиминутка хорошая была, тренировка хорошая была. Как мне правильно сказали, скорее всего, я себя переоценил. Надо было ехать сюда только за чистыми прокатами. Под коркой мысленно подумал, что я, скорее всего, третий, это было главной ошибкой. Надо было ехать сюда кайфовать от выполненных элементов, от атмосферы.

Надо было ехать не за местом, главная ошибка на соревнованиях – ехать за каким-то местом. Надо ехать, чтобы получить море положительных эмоций. Волнения вчера не было, сердце не ёкало. Саше Трусовой пообещал, что если отберусь на финал, то там будет два проката жизни», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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