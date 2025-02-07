Лайшев: Валиева умница и молодец, что не вернула медали. Она их заслужила

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев ярко отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула свои медали, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«И правильно сделала Валиева, что не вернула медали. Не забывайте о том, какой беспредел устроили не только с Камилой, но и со всеми российскими спортсменами. Это просто безобразие! Западные спортсмены могут принимать допинг, оправдывая его простудой, и им это прощают. А к нашим спортсменам придираются со страшной силой. А Камила Валиева – умница и молодец, она заслужила эти медали. Она достойно прошла этот путь, когда её терроризировал Международный союз конькобежцев (ISU)», — приводит слова Лайшева «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.