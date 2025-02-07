Лев Лазарев победил на первенстве России среди юниоров, Федотов — на втором месте

Фигурист Лев Лазарев стал победителем первенства России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. В сумме короткой и произвольной программ он набрал 258,80 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 241,32 балла. Бронзовую медаль завоевал Макар Солодников, набравший 231,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Фигурное катание. Первенство России — 2025 среди юниоров. Юноши. Итоговое положение:

Лев Лазарев (Москва) —258,80 балла. Арсений Федотов (Москва) — 241,32. Макар Солодников (Пермский край) - 231,21. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 227,90. Герман Ленков (Санкт-Петербург) - 227,36. Вадим Воронов (Москва) — 225,71.