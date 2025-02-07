Ученик Тутберидзе Федотов объяснил, почему не смог исполнить четверные прыжки

Российский фигурист Арсений Федотов объяснил, почему не смог исполнить четверные прыжки на первенстве России в Саранске.

«Второе место – это тоже очень достойно, как я считаю. Я этому рад. Настраивался как обычно, как на все турниры. На разминке четверные получались, шансы были выкатать. Шансы есть всегда.

Изначально первым прыжком также должен был быть четверной, но меня перебросило назад, и я раскрылся раньше времени. Особых причин нет, почему этот сезон так складывается, я работал как обычно, тренировался, готовился. Даниил Маркович и Сергей Викторович встретили меня после проката, сказали примерно, что и всегда.

Дальнейшие планы – финал Гран-при, Кубок Первого канала. Посмотрим, как подготовлюсь. Футболка «Челси»? Мне её подарили, я болею за «Барселону». В группе больше всего общаюсь с Даниилом Самсоновым и Андреем Мозалёвым», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

По сумме двух программ Федотов набрал 241,32 балла и выиграл серебро на первенстве России в Саранске. Победителем стал Лев Лазарев (258,80 балла). Третье место взял Макар Солодников (231,21).