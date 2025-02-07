Фигурист Лазарев высказался об уровне конкуренции на первенстве России в Саранске

Российский фигурист Лев Лазарев высказался об уровне конкуренции на первенстве России в Саранске.

«Рад, что получилось в этот раз выиграть, но прокат был не самый лучший. Больше всего обидно за сальхов, всё остальное я хоть и криво, но устоял. Эмоции тем не менее положительные. Хотелось сделать свой максимум, для меня было важно прокатать произвольную с тем набором, который я обкатывал. И я приехал сюда за чистым прокатом, надеялся, что прокатаю чисто. Как вышло – так и вышло. Это тоже хорошо.

Не думал о том, что я хорошо выступал по ходу сезона и, возможно, выступал лучше, чем кто-то. Всё-таки все стараются подойти к первенству в своей лучшей форме, и нельзя никого недооценивать. Не скажу, что я уровнем выше соперников. Конкуренция была большая, но все в последней разминке прокатали не свой максимум. На прошлом финале Гран-при был такой же состав, но вся разминка откатала чисто, и было интересно соперничать.

Что во мне изменилось за год? Трудно сказать, мне кажется, ничего. В принципе, уверенность приходит со временем, когда прыгаешь четверные уже на протяжении более чем трёх лет, с каждым месяцем всё увереннее выходит», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лев Лазарев выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 258,80 балла. Серебряным призёром с результатом 241,32 балла стал Арсений Федотов, бронзу по итогам двух дней соревнований завоевал Макар Солодовников — 231,21.