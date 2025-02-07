«Были проблемы с тулупом, она настраивала меня». Ученик Мишина — о помощи Туктамышевой

Фигурист Герман Ленков рассказал, что советы чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой помогли ему на первенстве России среди юниоров.

«Насколько ожидаем был такой результат? Понимал, что если буду чисто катать, то могу попасть в шестёрку. Но ехал сюда попытаться сделать два квада, это получилось, над акселем ещё надо будет поработать. Не сказал бы, что прокат удался, но и не сказал бы, что я расстроен. Хотелось показать чистую короткую программу, на этапах катал её не очень хорошо.

Что сказал Алексей Николаевич Мишин? Сказал, что виднеются проблески хорошей короткой программы, по произвольной сказал над акселем больше работать. За четверные похвалил.

Помогала ли Елизавета Туктамышева в подготовке? Помогала на сборах, тогда я ещё только аксель прыгал — давала советы, чтобы он более ровный был. Перед первенством у меня были проблемы с тулупом, она настраивала меня, пару слов сказала. Как видно, эти советы помогли (улыбается)», – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.