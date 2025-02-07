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Ученик Соколовской Карартынян рассказал, что выступал на первенстве России с травмой

Ученик Соколовской Карартынян рассказал, что выступал на первенстве России с травмой
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Российский фигурист Эдуард Карартынян рассказал, что выступал на первенстве России среди юниоров с травмой.

«Во время подготовки у меня случились проблемы со стопой в зоне роста. Это мне не давало тренироваться в полную силу. Это всё идёт с лета. Я начал расти, боль увеличилась. Перед Российско-китайскими играми я несколько недель не прыгал. Там я выдал свой максимум, всё то, что наработал. После игр увеличилась боль, дотерпел, докатал, выполнил цель попасть в сборную. Сейчас будем лечить травму.

По прокату – не знаю, почему упал с риттбергера. То ли сил не хватило, то ли вообще какая-то непонятная причина. Я мог его сделать, но заезжал на него неуверенно, как будто это четверной, а не каскад три-три», – передаёт слова Карартыняна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Карартынян набрал 227,90 балла в сумме и занял итоговое четвёртое место.

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