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«Нельзя было лажать нигде». Ученица Мишина — о попадании в топ-5 на первенстве России

«Нельзя было лажать нигде». Ученица Мишина — о попадании в топ-5 на первенстве России
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Российская фигуристка Агата Петрова прокомментировала попадание в топ-5 на первенстве России в Саранске. В сумме двух программ спортсменка получила от судей 203,83 балла.

«Кажется, сегодня больше волновалась, потому что нельзя было лажать вообще нигде. Пыталась «упасть» на акселе, а на последний прыжок заходила, чтобы точно прыгнуть, сама себе сказала, что нельзя оплошать. Последний прыжок был самый ровный. Я очень рада, что попадаю в шестёрку, не как в прошлом году: стала седьмой, три сотые проиграла. Рада, что смогла показать максимум на сегодняшний день, дальше ещё будут соревнования. Аксель спасала на силе воли, долго борюсь с ним, прыгала со всеми руками, с какими можно. Уже привыкла его спасать.

Ставка всегда на чистый прокат, потому что идти на риск нет смысла. Если чисто катать, то и вторая оценка будет хорошей, и техническая – неплохой. Любое падение всегда сказывается на оценке. Цель была в первую очередь прокатать чисто. Я понимала, что здесь собрались самые сильные фигуристки России. Если честно, не сильно настраивалась на шестёрку, но мне очень хотелось попасть в неё. В короткой стала шестой, как в том году, понимала, что должна откататься чисто. Когда увидела, как откатались девочки во второй разминке, понимала, что мне надо катать чисто, чтобы постараться попасть в топ-6.

Очень много вариантов с ультра-си, много чего сейчас мы переучили. Алексей Николаевич озвучил свои планы, что будем подправлять в прыжке, чтобы усложниться. Что-то становится лучше, что-то – хуже. Один ультра-си собирала в прошлом сезоне, сейчас будем всё поправлять, делать, как сказал Алексей Николаевич», – передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
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07 февраля 2025, пятница. 16:15 МСК
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