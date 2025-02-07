Фигуристка Елена Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 233,10 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Тройку сильнейших замкнула София Дзепка. За своё выступление фигуристка получила 218,38 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Девушки, итоговое положение:

1. Елена Костылева – 233,10.

2. Алиса Двоеглазова – 231,56.

3. София Дзепка – 218,38.

4. Елизавета Андреева – 216,68.

5. Агата Петрова – 203,83.

6. Алёна Принёва – 200,48.

7. Валерия Лукашова – 199,89.