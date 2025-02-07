Елена Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров — 2025
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Фигуристка Елена Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 233,10 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Произвольная программа
07 февраля 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
233.10
2
Алиса Двоеглазова
Москва
231.56
3
София Дзепка
Москва
218.38
Второе место заняла Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Тройку сильнейших замкнула София Дзепка. За своё выступление фигуристка получила 218,38 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Девушки, итоговое положение:
1. Елена Костылева – 233,10.
2. Алиса Двоеглазова – 231,56.
3. София Дзепка – 218,38.
4. Елизавета Андреева – 216,68.
5. Агата Петрова – 203,83.
6. Алёна Принёва – 200,48.
7. Валерия Лукашова – 199,89.
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