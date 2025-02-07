«Наверное, нервы подвели». Ученица Тутберидзе Двоеглазова — о серебре первенства России

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила своё выступление на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 231,56 балла.

«Надо было чуть-чуть дожать четверной лутц, но, наверное, нервы подвели. Сегодня утренняя тренировка немножко не задалась, считаю, что это был достаточно достойный прокат. Смогла собрать себя и показать свою программу в таком виде. Каждый спортсмен должен уметь себя собрать, особенно когда находишься на таких важных соревнованиях.

Что значит эта медаль? Это награда за проделанную работу. Это также отбор на взрослый Кубок Первого канала, очень рада, что буду там участвовать. Это очень крутые соревнования! Не расстроилась ли, что чуть-чуть не хватило до победы? Конечно, каждому спортсмену стало бы обидно, но я рада, что попала в сборную и на пьедестал. Буду стремиться к лучшим результатам», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.