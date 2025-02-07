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Дзепка — о бронзе на первенстве России: первый четверной тулуп собрала на прошлой неделе

Дзепка — о бронзе на первенстве России: первый четверной тулуп собрала на прошлой неделе
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Фигуристка София Дзепка оценила своё выступление на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 218,38 балла.

«Для меня этот результат очень неожиданный. Первый четверной тулуп я собрала на прошлой неделе в понедельник. Какое-то время до этого я его не прыгала, решили попробовать восстановить, а может быть, пошло бы. Не особо зацикливались на этом. Начало получаться на тренировках, вставили в программу, где-то около недели накатывала тулуп в программе. Очень счастлива, что получилось в прокате сделать четверной прыжок.

Не было ли сомнений, прыгать ли сегодня четверной? Раньше были старты, к которым я готовила четверной, но мы в последний момент убирали его из программы, потому что понимали — сейчас можно не рисковать, обойтись без четверного. Зачастую это оправдывалось. Но сейчас посчитали с тренерским штабом и поняли, что терять нечего. Цель-минимум была — отобраться в сборную, все девочки идут с несколькими ультра-си, с тройными прыжками я вряд ли отобралась бы.

Это достижение стало для меня неожиданностью. В данной ситуации не всё зависит от меня, но сейчас с уверенностью могу сказать, что сделала всё, что от меня зависело. Дальше уже – как сложится.

Что значит эта медаль? Что всё возможно. Можно ли назвать сезон лучшим в карьере? Наверное, да, но я не собираюсь останавливаться. Возможно, будем ещё усложнять контент. Очень хотелось бы этого», – передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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