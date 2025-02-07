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Ученица Тутберидзе Андреева высказалась об обидном четвёртом месте на первенстве России

Ученица Тутберидзе Андреева высказалась об обидном четвёртом месте на первенстве России
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Фигуристка Елизавета Андреева оценила своё выступление на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 218,38 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Произвольная программа
07 февраля 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
233.10
2
Алиса Двоеглазова
Москва
231.56
3
София Дзепка
Москва
218.38

«Сам турнир мне очень понравился, короткая прошла хорошо. В произвольной были досадные ошибки, надо было каскад делать. Огорчает ли, что чуть-чуть не хватило до пьедестала, или рада своему месту? Больше, наверное, огорчает. Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению. Так как это первое первенство, было достаточно волнительно. В данный момент насчёт усложнения ничего сказать не могу, как скажут тренеры, так будем накатывать. На данный момент цель — стабильно катать с тремя четверными, а затем уже двигаться дальше», – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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