Ученица Тутберидзе Андреева высказалась об обидном четвёртом месте на первенстве России

Фигуристка Елизавета Андреева оценила своё выступление на первенстве России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. По сумме двух прокатов она набрала 218,38 балла.

«Сам турнир мне очень понравился, короткая прошла хорошо. В произвольной были досадные ошибки, надо было каскад делать. Огорчает ли, что чуть-чуть не хватило до пьедестала, или рада своему месту? Больше, наверное, огорчает. Если бы сделала каскад, была бы выше, я его забыла, к сожалению. Так как это первое первенство, было достаточно волнительно. В данный момент насчёт усложнения ничего сказать не могу, как скажут тренеры, так будем накатывать. На данный момент цель — стабильно катать с тремя четверными, а затем уже двигаться дальше», – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.