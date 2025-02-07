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Ученица Плющенко Костылева назвала победу на первенстве России главной в жизни

Ученица Плющенко Костылева назвала победу на первенстве России главной в жизни
Елена Костылева
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Фигуристка Елена Костылева, которая тренируется в группе Евгения Плющенко, прокомментировала свою победу на первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсменка набрала по сумме двух прокатов 233,10 балла.

Второе место на турнире заняла ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (231,56), третьей стала София Дзепка (218,38).

«Эмоции зашкаливают, я даже не знаю, как ими поделиться. Пока что это главная победа в моей жизни. Очень рада, что получилось так откатать. Рада, что смогла показать прокат как на тренировке. Близко к идеалу, но не идеально. Сделала помарку на тулупе, сделала в дедакшен, а ещё и третий уровень вращения был. Так что есть что дорабатывать. Недовольна помаркой, которая была не нужна, но довольна этим опытом. О местах не думала, думала, эх, опять попала в дедакшен.

Мы накатывали четыре ультра-си изначально, думали про пять, но решили, что пока что не надо. Остановимся пока так, дальше – больше. В короткой доработала дедакшены, убрала их, в произвольной пока не получилось. Выступлениями в Красноярске я довольна, в Москве были помарки, там можно было и лучше откатать», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Произвольная программа
07 февраля 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
233.10
2
Алиса Двоеглазова
Москва
231.56
3
София Дзепка
Москва
218.38
Календарь первенства России среди юниоров по фигурному катанию
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