Костылева — о Плющенко: он справедливый и честный, один из лучших тренеров

Фигуристка Елена Костылева после победы на первенстве России среди юниоров в Саранске рассказала о работе со своим тренером Евгением Плющенко.

«Евгений Викторович меня сначала похвалил, потом, когда начал говорить про ошибки, сказал про дедакшен, но вроде бы ничего больше не говорил. Сила моего тренера? Она во всём. Он мне очень нравится, он один из лучших тренеров. Мы с ним нашли контакт, друг друга понимаем. Ощущение такое, что мы с ним не полгода или год, а как будто бы я с ним всю жизнь. Чувствую себя с ним комфортно, не знаю, что ещё тут сказать.

Евгений Викторович справедливый, честный. Когда надо, он хвалит, когда не надо – поругает. Вернее, не то что поругает – скажет, сначала скажет. И вот если его не послушать много раз, тогда уже может наругать. Если где-то что-то недорабатываешь, тоже может поругать. Если работаешь в полную силу, всё делаешь – он это видит. Очень хорошо относится и понимает, если видит, что я устала, говорит – давай не будем делать полный прогон, по половинке проедем, давай остановимся», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».