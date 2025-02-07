Ученица Плющенко Костылева рассказала о планах учить сальто

Фигуристка Елена Костылева после победы на первенстве России среди юниоров в Саранске рассказала о желании изучать сальто.

«Фигурное катание для меня – вся жизнь. Не то чтобы часть жизни, а вот именно что вся жизнь. Если бы фигурного катания не существовало, занималась бы спортивной гимнастикой. Я люблю всякие сальтухи прыгать. Буду учить сальто, наверное, может, выполню в прокате.

Последний стартовый номер? Я слышала оценки, знала ситуацию. Я всегда всех смотрю, меня это не отвлекает, никак не мешает. Наоборот, где-то даже помогает, что я знаю, как все откатали. То, что я выступаю последняя – я уже привыкла, мне так удобнее, лучше. Сняла коньки, подготовилась, потом опять вышла, подраскаталась и откатала», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, изменения в правилах ISU в 2024 году позволяют исполнять фигуристам сальто. Ранее за этот элемент налагались штрафные баллы.