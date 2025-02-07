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Дочь Бережной заявила, что отличная от мамы фамилия спасает её от лишнего внимания

Дочь Бережной заявила, что отличная от мамы фамилия спасает её от лишнего внимания
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Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей прокомментировали своё выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсмены набрали за прокат 65,90 балла.

София Диана Касинс. Прокат был неплохой. Хороший, даже можно сказать. Но случались косяки и помарки. Поменяли концовку программы. Она была не накатана. Цель была скорее в том, чтобы показать себя. Поддержка близких хорошо ощущается. Давление из-за мамы? Иногда такое бывает, но зачастую пока что даже не вспоминают, кто моя мама. Так что где-то даже в плюс играет, что у нас разные фамилии, спасает от излишнего внимания.

Александр Брегей. Старались выходить, выкинув всё лишнее из головы. Хотели настроиться на хороший прокат, сделать всё то, что мы наработали на тренировках. Нужно было выходить и делать всё, что мы умеем, без всяких косяков. Ничего больше. Уверенности придал старт в Петербурге, нужно было прокатать программу. Не как на тренировке, соревнования отличаются от тренировок, всё-таки и костюмы другие, и зрители, и судьи. Так что опыта определённого нам это придало, – передаёт слова Касинс и Брегея корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

София Диана Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной. Тренируется спортсменка вместе со своим партнёром в группе Тамары Москвиной.

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