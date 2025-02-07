Щербинина и Петров выиграли короткую программу на первенстве России среди юниоров

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров выиграли короткую программу на первенстве России среди юниоров — 2025, который проходит в Саранске, после победы в ритм-танце. Они получили от судей 67,45.

Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов с результатом 66,43. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (65,90).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Спортивные пары. Короткая программа:

1. Таисия Щербинина – Артём Петров – 67,45.

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,43.

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 65,90.

4. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,40.

5. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 63,21.

6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 62,24.