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«Навка предлагала кататься за Беларусь». Костомаров — о смене страны во время карьеры

«Навка предлагала кататься за Беларусь». Костомаров — о смене страны во время карьеры
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о предложениях выступать за другую страну, которые ему поступали во время карьеры.

«Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы. К тому моменту много девочек катались за Америку и искали себе партнёров. А если это ещё и партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, то тебя купят за $ 1000-1200 в месяц. Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах.

Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Беларусь, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать. Перед глазами у меня была картина — Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на олимпийском пьедестале 1988 года. Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», — приводит ТАСС слова Костомарова с творческого вечера, который прошёл 7 февраля на Малой сцене МХТ имени Чехова.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.

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