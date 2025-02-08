Первенство России — 2025 среди юниоров по фигурному катанию: расписание на 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в Саранске пройдёт заключительный день первенства России среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2025, Саранск. 8 февраля (время — московское):

12:00. Танцы на льду. Произвольный танец

14:40. Спортивные пары. Произвольная программа

В 2024 году чемпионами первенства России по фигурному катанию среди юниоров стали Арсений Федотов и Маргарита Базылюк (среди одиночников), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (танцы на льду), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (спортивные пары).