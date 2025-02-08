«Музыку она не воспринимает». Вайцеховская — о победе Костылевой на юниорском первенстве

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась о прокате чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой на прошедшем первенстве страны. По сумме двух прокатов она набрала 233,10 балла.

«1 место. Леночка Костылева. Гениальный прокат гениального во всех отношениях ребёнка. Это если о технике. На месте всё: скорость, прыжки, хладнокровие. Не понравился музыкальный выбор. Дело не в том, по возрасту Бах или не по возрасту. Когда спортсменка так сильно выпадает из музыки, заканчивая безошибочно исполненную программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает.

Не важна для неё в этой программе музыка — от слова «совсем». Понятно, что при таком количестве ультра-си выразительность катания уходит на второй план, но хореограф должен был подумать и над этим тоже. Не зашло…», — написала Вайцеховская в личном телеграм-канале.

Напомним, второе место на первенстве России среди юниоров заняла Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Тройку сильнейших замкнула София Дзепка. За своё выступление фигуристка получила 218,38 балла.