Дюамель — о Валиевой: не понимаю, зачем хранить аннулированные медали. Пусть оставит себе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула свои медали, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.