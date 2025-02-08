Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дюамель — о Валиевой: не понимаю, зачем хранить аннулированные медали. Пусть оставит себе

Дюамель — о Валиевой: не понимаю, зачем хранить аннулированные медали. Пусть оставит себе
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула свои медали, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Материалы по теме
Госдума: Валиевой не нужны медали, которые напоминают ей о допинговом скандале
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android