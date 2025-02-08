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«Редкое безобразие». Тарасова заявила, что Костылевой занизили оценки на первенстве России

«Редкое безобразие». Тарасова заявила, что Костылевой занизили оценки на первенстве России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Елене Костылевой на прошедшем первенстве России среди юниоров — 2025 занизили оценки. Специалист также похвалила работу тренера спортсменки, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Могу его только поздравить и поблагодарить. Он работает с такой девочкой, Елена делает умопомрачительные элементы, у неё потрясающая программа. Я вижу их работу, иногда хожу к ним. Большая радость, что олимпийский чемпион так работает и ему нравится трудиться с утра до ночи. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки, она с уникальным катанием побеждает с минимальным преимуществом. Редкое безобразие», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России среди юниоров по сумме двух прокатов Костылева набрала 233,10 балла. Она меньше чем на два балла обогнала ставшую второй ученицу Этери Тутберидзе Алису Двоеглазову (231,56). Тройку сильнейших замкнула София Дзепка с результатом 218,38 балла.

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