Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это всё пока «бла-бла-бла». Костомаров — о допуске российских фигуристов к отбору на ОИ

«Это всё пока «бла-бла-бла». Костомаров — о допуске российских фигуристов к отбору на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров скептически прокомментировал информацию о том, что российских фигуристов допустили для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026. Сами квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

«Пока это всё вилами по воде писано, ничего не известно. Это всё пока бла-бла-бла. Так, закинули удочку, но мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

Материалы по теме
«Навка предлагала кататься за Беларусь». Костомаров — о смене страны во время карьеры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android