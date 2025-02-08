«Это всё пока «бла-бла-бла». Костомаров — о допуске российских фигуристов к отбору на ОИ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров скептически прокомментировал информацию о том, что российских фигуристов допустили для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026. Сами квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

«Пока это всё вилами по воде писано, ничего не известно. Это всё пока бла-бла-бла. Так, закинули удочку, но мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.