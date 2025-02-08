Светлана Журова поддержала идею создания женских пар в фигурном катании

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на идею создания женских пар в фигурном катании.

«Существует ряд видов спорта, где есть однополые дуэты. Ничего зазорного в этом нет с эстетической точки зрения. Если говорить о фигуристках, которые не нашли себе пару среди мужчин и встают в пару с девочкой, тогда это вполне приемлемо. В детских бальных танцах полно случаев, когда приходится выступать соло или девочке вставать в пару с девочкой. Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, но только если в это не вкладывается ЛГБТ*-подоплёка. С эстетической точки зрения это может быть красиво. Например, в акробатике девочки красиво делают поддержки. И в цирке есть такие прецеденты, и везде. И это нормально смотрится», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

На ледовом шоу Art on Ice, которое проходит в Швейцарии с 6 по 15 февраля, олимпийская чемпионка (в паре с Гийомом Сизероном) французская фигуристка Габриэла Пападакис представила совместный номер с американкой Мэдисон Хаббелл (чемпионка ОИ-2022 в командном турнире).

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