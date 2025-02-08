Татьяна Тарасова отреагировала на идею создания женских пар в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала идею создания женских пар в фигурном катании.

«Я за карьеру много видела дуэтов в разных шоу — девушек и мальчиков, которые вместе работают. Но, честно говоря, не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть. С юниорами, со взрослыми, видов и категорий и так достаточно», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

На ледовом шоу Art on Ice, которое проходит в Швейцарии с 6 по 15 февраля, олимпийская чемпионка (в паре с Гийомом Сизероном) французская фигуристка Габриэла Пападакис представила совместный номер с американкой Мэдисон Хаббелл (чемпионка ОИ-2022 в командном турнире).