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Татьяна Тарасова отреагировала на идею создания женских пар в фигурном катании

Татьяна Тарасова отреагировала на идею создания женских пар в фигурном катании
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала идею создания женских пар в фигурном катании.

«Я за карьеру много видела дуэтов в разных шоу — девушек и мальчиков, которые вместе работают. Но, честно говоря, не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть. С юниорами, со взрослыми, видов и категорий и так достаточно», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

На ледовом шоу Art on Ice, которое проходит в Швейцарии с 6 по 15 февраля, олимпийская чемпионка (в паре с Гийомом Сизероном) французская фигуристка Габриэла Пападакис представила совместный номер с американкой Мэдисон Хаббелл (чемпионка ОИ-2022 в командном турнире).

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