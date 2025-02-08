Дмитрий Алиев: не скажу, что моё время ушло, но мне немножко тяжелее

Чемпион России и Европы Дмитрий Алиев рассказал, что думал о вылете с прошедшего недавно в Санкт-Петербурге чемпионата России по прыжкам после первого раунда.

«Я изначально думал, что вылечу в первом раунде. Понимал, с кем я буду выходить. С молодыми ребятами, у которых в обойме очень много патронов, которыми они могут стрелять. У них есть сложные прыжки. Не скажу, что ушло моё время делать подобное, но мне уже немножко тяжелее. Я уже пытаюсь брать тем, что умею делать.

Понимал, что буду прыгать свой набор — тулуп, сальхов и всё. Даже несмотря на то что вспомнил лутц за день до соревнований. Но я решил на него не идти и сделать всё стабильно. Тем более что мы пытались накатывать связки по времени, и на тренировке они не получались. А на самом турнире всё прошло удачно и успешно. И для меня это один из самых стабильных турниров. Я просто пришёл и сделал свою работу», — сказал Алиев в подкасте «Давай поговорим об этом».