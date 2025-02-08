Григорьева и Артющенко выиграли Первенство России среди юниоров в танцах на льду

Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли Первенство России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. В сумме за два проката они получили от судей 177,81 балла.

Вторыми стали Елизавета Малеина и Матвей Самохин с результатом в 176.00 баллов. Тройку сильнейших замкнули Зоя Пестова и Сергей Лагутов (172.52).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Танцы на льду. Итоги:

1. Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — 177.81

2. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 176.00

3. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 172.52

4. Арина Горшенина — Илья Макаров — 169.69

5. Мария Фефелова — Артём Валов — 166.91