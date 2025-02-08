Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Григорьева и Артющенко выиграли Первенство России среди юниоров в танцах на льду

Григорьева и Артющенко выиграли Первенство России среди юниоров в танцах на льду
Комментарии

Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли Первенство России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. В сумме за два проката они получили от судей 177,81 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 февраля 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Елизавета Малеина и Матвей Самохин с результатом в 176.00 баллов. Тройку сильнейших замкнули Зоя Пестова и Сергей Лагутов (172.52).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Танцы на льду. Итоги:

1. Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — 177.81

2. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 176.00

3. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 172.52

4. Арина Горшенина — Илья Макаров — 169.69

5. Мария Фефелова — Артём Валов — 166.91

Материалы по теме
Елена Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров — 2025
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android