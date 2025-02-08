Базылюк выступала на юниорском первенстве России с серьёзной травмой — источник

Прошлогодняя победительница чемпионата России среди юниоров 13-летняя Маргарита Базылюк выступала на национальном первенстве этого года с серьёзной травмой ноги.

«Маргарита выступала в Саранске с серьёзной травмой», — приводит слова одного из источников «РИА Новости».

Напомним, после короткой программы Базылюк занимала второе место, уступив Елене Костылевой несколько сотых балла. Однако в произвольной программе ей не удалось чисто выполнить ни одного элемента ультра-си — она упала с тройного акселя, четверного тулупа, а затем допустила «бабочку» на квад-сальхове. Впоследствии спортсменка ещё упала с тройного риттбергера. Получив от судей за прокат 119,96 балла и по сумме 194,31, Базылюк неожиданно остановилась на девятой строчке.

Победительницей первенства России среди юниоров — 2025 стала Елена Костылева. По сумме двух прокатов она набрала 233,10 балла.