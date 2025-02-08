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«Желание жить делает тебя примером». Навка поздравила Костомарова с днём рождения

«Желание жить делает тебя примером». Навка поздравила Костомарова с днём рождения
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила своего партнёра по спортивной карьере Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, ему исполнилось 48 лет.

«Рома, с днём рождения. Когда вопрос о преодолении даже не стоит, ты просто встаёшь и делаешь, потому что надо. Так было в спорте, так есть и сейчас. Несгибаемая воля и желание жить делают тебя примером для многих.

Не теряй эти качества никогда. Верю, что твой характер и любовь семьи сотворят ещё не одно чудо. Будь счастлив, а я как друг всегда рядом и жду тебя на моём юбилейном шоу, чтобы ещё раз увидеть и порадовать наших поклонников», — написала Навка на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации. Он исполнил знаменитую «Кармен», которую катал с Навкой на победной Олимпиаде.

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