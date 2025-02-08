Фигурист Артющенко — о победе на Первенстве России: обещал тренеру — вариантов не было

Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко прокомментировали свою победу в танцах на льду на Первенстве России среди юниоров в Саранске. По итогам двух программ спортсмены набрали 177,81 балла.

Василиса. Мы старались не думать о результате, хотелось прежде всего показать достойное, чистое катание. То, над чем мы работали. Но признаюсь — я очень счастлива. Очень рада, что удалось выиграть это первенство России, надеюсь, смогли порадовать тренеров, себя, своих родителей, которые очень за нас переживают и болеют.

Старались не думать о текущей позиции, а думать о том, что делаем в текущий момент по ходу программы, контролировать каждый элемент, каждое своё действие. В день перерыва мы просто гуляли по Саранску, уютный город, нам понравилось.

Евгений. Было волнующе, по крайней мере мне. Чуть-чуть пошатывался в нескольких местах, старался просто держать до конца какой-то стержень в себе, чтобы не развалиться, не подвести команду, не подвести Василису. После, в Магнитогорске, пообещал Василисе и Елене Владимировне Кустаровой, что мы выиграем первенство России. Варианта не выиграть не было, раз тренеру пообещал — пришлось сдержать слово.

Сняли балл за перекат программы, но баллы хорошие, высокие. Не могу сказать, что мы не ожидали, иначе зачем вообще кататься? Рассчитывали на лучший результат, обязательно надо было улучшить его, улучшить тот результат, который мы показывали на этапах, показать, над чем мы усердно работали все эти месяцы. Тем более что нам не удалось выступить на Кубке Первого канала из-за моей болезни. Так что готовились очень много, катали. Я много нервничал, психовал. Но в итоге всё не зря, — передаёт слова Григорьевой и Артющенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.