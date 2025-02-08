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Фигурист Самохин рассказал, что готовился к первенству России на саранском льду

Фигурист Самохин рассказал, что готовился к первенству России на саранском льду
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Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин прокомментировали своё выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске. По итогам двух программ фигуристы набрали 176 баллов и заняли второе место.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 февраля 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Матвей:

Это действительно была победа над собой, потому что у нас вчера вообще не задалась тренировка произвольного танца. Мобилизовались как могли только сегодня. Первенство России – это старт совершенно другого уровня. На этапах Гран-при мы могли говорить ещё что катались для себя, для зрителей, чтобы всем всё понравилось, то здесь уже серьёзно подошли ещё с момента начала подготовки. То есть для нас ещё Российско-китайские Игры были подготовкой к турниру.

Готовились здесь в Саранске, у нас здесь сборы проходят, к тому же нам здесь нравится. Когда была первая тренировка здесь даже не было ощущения что начались соревнования, где-то проще в этом плане, но как посмотреть.

Елизавета:

Огромное спасибо всему нашему тренерскому штабу, они нас поддержали так, что сегодня мы были уверены в себе, катались в удовольствие. Сделали подарок тренеру на день рождения. Это был лучший прокат в сезоне для нас, всем довольны, всё получилось. Сезон удался, мы прогрессируем, сезон насыщенный. Видно, что мы стали сильнее и лучше, – передаёт слова Самохина и Малеиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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