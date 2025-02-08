Плющенко — о золоте Костылевой на первенстве России: шла к победе через титанический труд

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о прокате своей ученицы Елены Костылевой на прошедшем первенстве страны. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 233,10 балла и стала чемпионкой России среди юниоров.

«Лена Костылева — чемпионка России среди юниоров! Леной и нашей командой тренеров проделана очень большая работа! Благодарю Екатерину Митрофанову и Артёма Значкова и всех специалистов, которые приезжали к нам специально для работы с Леной.

Лена шла к этой победе через титанический труд. За это ей отдельный респект! За год мы увеличили её прыжковый контент ультра-си с двух до пяти. Выучили и добавили в КП и ПП — 3,5А. Выучили и добавили — 4Т. Есть ещё над чем работать! Ленины прокаты на этом чемпионате — это гигантский шаг вперёд! Вперёд к наивысшим достижениям в спорте!

Благодарю министерство спорта Московской области за поддержку наших спортсменов! Теперь у нас есть первая чемпионка России среди юниоров в истории, представляющая Московскую область и «Ангелы Плющенко»!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, второе место на первенстве России среди юниоров заняла Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Тройку сильнейших замкнула София Дзепка. За своё выступление фигуристка получила 218,38 балла.