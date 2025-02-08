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Шешелева и Карнаухов выиграли первенство России среди юниоров в спортивных парах

Шешелева и Карнаухов выиграли первенство России среди юниоров в спортивных парах
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Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли Первенство России — 2025 среди юниоров в парном катании, которое проходит в Саранске. В сумме за два проката они получили от судей 194,80 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 февраля 2025, суббота. 14:40 МСК
Окончено

Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 190,99 балла. Тройку сильнейших замкнули Зоя Ковязина и Артемий Мохов (188,48).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров, 2025 год, Саранск. Спортивные пары. Итоги:

1. Полина Шешелева — Егор Карнаухов – 194,80 балла.

2. Таисия Щербинина — Артём Петров – 190,99.

3. Зоя Ковязина — Артемий Мохов – 188,48.

4. София Диана Касинс — Александр Брегей – 183,97.

5. Анна Москалёва — Артём Родзянов – 177,99.

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