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Навка объяснила, почему предлагала Костомарову выступать за Беларусь

Навка объяснила, почему предлагала Костомарову выступать за Беларусь
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала недавнее высказывание её партнёра по спортивной карьере Романа Костомарова о том, что фигуристка предлагала их дуэту начать выступать за другую страну.

«Всё просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Беларусь», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

«Конечно, смогли бы», — ответила Навка на вопрос, получилось ли бы у них с Костомаровым добиться таких же результатов, если бы переход в сборную Беларуси случился.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации. Он исполнил знаменитую «Кармен», которую катал с Навкой на победной Олимпиаде.

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